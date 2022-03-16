شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يوضح حقيقة إصدار تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح اتحاد الغرف التجارية اليوم، أنه لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك.
وأكد اتحاد الغرق التجارية عبر حسابه على “تويتر”، أنه تفاديًا للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك التوضيح رداً على بعض الشائعات المتداولة بشأن صدور تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الغرف التجارية يوضح حقيقة إصدار تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.