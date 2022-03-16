شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يوضح حقيقة إصدار تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح اتحاد الغرف التجارية اليوم، أنه لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك.

وأكد اتحاد الغرق التجارية عبر حسابه على “تويتر”، أنه تفاديًا للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك التوضيح رداً على بعض الشائعات المتداولة بشأن صدور تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان.