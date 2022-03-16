شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يتفاعلون مع هاشتاق #خادم_الحرمين_الشزيفين: حفظك الله من كل سوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم، بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وتتابعت الهاشتاقات والتغريدات المصحوبة بالدعاء، على صفحات التواصل الاجتماعي “تويتر” برسائل الاطمئنان، وتمني الشفاء العاجل لخادم الحرمين، سائلين الله تعالى أن يعافيه من كل سوء.

وغرد ناصر طهور قائلاً: بإذن الله والحمد لله على سلامتك ماتشوف شر يا أبو فهد.

أما bassem فعبر عن رؤيته لخادم الحرمين: “العالم يراك ملك السعودية ونحن نراك ملك الأمة الإسلامية والعربية”.

وتوجه عبد العزيز أحمد بغلف إلى الله تعالى بالدعاء: أطال الله في عمرك.. سيدي.

وقال عبد الله الطويلعي: “الله يمتعك بالصحة والعافية حفظك الله قائدنا المُفدى”.

وقال حبيب العازمي: أسأل الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يزيده وولي عهده توفيقاً وتسديداً لخدمة البلاد والعباد ونصرة الإسلام والمسلمين وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.