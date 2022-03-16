العثور على مقابر قديمة وتابوت تحت نوتردام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن العثور على مقابر قديمة وتابوت من الرصاص تحت كاتدرائية نوتردام خلال عمليات الصيانة بعد حريق عام 2019.



ويشير عالم الآثار كريستوف بيسنيه، إلى أنه من المفترض أن يكون هذا التابوت قد صنع لشخص رفيع المستوى في القرن الثالث عشر الميلادي. ويبدو أنه تشوه بعض الشيء تحت ضغط التربة والحجارة، واستخدم العلماء كاميرا تنظير صغيرة لرؤية ما بداخل هذا التابوت.

ويقول العالم، "يمكن رؤية أجزاء وقطع من القماش والشعر ووسادة من الأوراق النباتية على رأس المتوفي. وهذه ظاهرة معروفة كانت تستخدم عند دفن كبار رجال الدين. وأن بقاء هذه الأوراق النباتية بحالة جيدة، يدل على أن الجثة بصورة جيدة جدا".

وبالإضافة للمقابر، اكتشف العلماء عناصر من المنحوتات المطلية، يعتقد علماء الآثار أنها أجزاء من حاجز كان يفصل بين المذبح وصحن الكنيسة يعود للقرن الثالث عشر.