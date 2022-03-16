حيلة بسيطة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

على الرغم من أن وسادتك قد تبدو نظيفة وتشعرك بالراحة، إلا أنها قد تجمع الكثير من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة.



ولجأ معجبو السيدة هينش إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة حيلة بسيطة لإزالة أي بقع صفراء من الوسائد. وأصبحت خبيرة التنظيف السيدة هينش، والمعروفة أيضًا باسم السيدة هينشليف، مشهورة بعد أن بدأت في مشاركة نصائحها وتوصيات التنظيف الذكية عبر الإنترنت وعلى التلفزيون.

ونشرت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش لنصائح التنظيف على فيس بوك، وطلبت النصيحة حول كيفية إزالة البقع الصفراء من وسادتها واستعادة لونها الأبيض. وكتبت كارين يومان "مرحبًا، ما الذي يفعله الناس لإعادة وسادة مثل هذه إلى اللون الأبيض مرة أخرى"، وإلى جانب منشورها، نشرت صورة وسادتها ملطخة ببقع صفراء.

وتتحول الوسائد إلى اللون الأصفر بسبب العرق، وهناك أسباب أخرى وراء تحول لون الوسادة إلى اللون الأصفر، بما في ذلك النوم بشعر مبلل والمستحضرات والزيوت والرطوبة. وعندما تبقى الرطوبة أو العرق على الوسادة لفترات طويلة من الزمن، يتحول لون الوسادة إلى اللون الأصفر.

وسرعان ما تم إغراق المنشور بتعليقات من عشاق التنظيف المتحمسين الذين شاركوا أهم نصائحهم. ووفقًا لعشاق السيدة هينش، فإن استخدام قرص واحد لغسالة الصحون سيساعد على "تفتيح" مظهر الوسائد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية