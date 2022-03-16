شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 7 دقائق.. هكذا تصنع كعكة الشوكولاتة في كوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عندما تشتهي قطعة من الكيك، فإن آخر شيء تريد القيام به هو قضاء ساعات في المطبخ. وفي بعض الأحيان تريد وجبة لشخص واحد فقط، وليس كعكة كاملة.



ولحسن الحظ، يمكنك تحضير كعكة شوكولاتة واحدة صغيرة في سبع دقائق فقط في كوب، وإليك الطريقة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

المكونات

4 ملاعق كبيرة طحين ذاتي التخمير

4 ملاعق كبيرة سكر ناعم

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

1 بيضة متوسطة

3 ملاعق كبيرة حليب

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت عباد الشمس

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا أو أي خلاصة أخرى

2 ملعقة كبيرة من رقائق الشوكولاتة أو المكسرات أو الزبيب (اختياري)

طريقة التحضير

الخطوة الأولى

أضف أربع ملاعق كبيرة من الطحين ذاتي التخمير وأربع ملاعق كبيرة سكر ناعم وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو إلى أكبر كوب لديك، وتأكد من أن الكوب كبير بما يكفي لمنع المكونات من التسرب في الميكروويف.

امزج لتجمع كل المكونات معًا.

الخطوة الثانية

أضف بيضة واحدة متوسطة الحجم واخلطها قدر الإمكان، لكن لا تقلق إذا كان لا يزال هناك مزيج جاف، ثم اخفق المكونات لتمتزج معاً بشكل جيد.

الخطوة الثالثة

أضف ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب وثلاث ملاعق كبيرة من زيت نباتي أو زيت عباد الشمس وبضع قطرات من خلاصة الفانيليا واخلطها حتى يصبح المزيج ناعمًا، لا تريد أي كتل أو نتوءات في هذه المرحلة، لذا كن دقيقًا.

ثم أضف ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوكولاتة، أو المكسرات، أو الزبيب، واخلطيها مرة أخرى.

الخطوة الرابعة

ضع الكوب في منتصف فرن الميكروويف واطهيه على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين. إذا كنت لا تعتقد أن الكعكة قد نضجت، فاستمر في وضعها في الميكروويف حتى تتوقف عن الارتفاع وتصبح صلبة الملمس.

عند الانتهاء، أخرج الكوب بحذر من الميكروويف وقدمه بمفرده أو مع الآيس كريم