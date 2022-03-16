شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القبض على 6 عناصر إرهابية من خلية "الموحّدون" الموالية لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، تمكنت من الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها اسم "الموحّدون" مكونة من 6 عناصر.



وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم الأربعاء أن "الخلية تتنشط بجهة تطاوين يتزعّمها عنصر تكفيري (غير معروف أمنيا)، وتولّى عناصرها مبايعة زعيم ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان (أصيلي الجهة) لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة".



وأضافت أنه "تم إحالتهم للنيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح بحث تحقيق في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم".