شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: 14 أبريل موعد أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الفيدرالية الصومالية للانتخابات، أن أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الحادي عشر سيؤدون اليمين الدستورية في الرابع عشر من أبريل المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، "أنه حسب الجدول الصادر عنها فإنه في السادس عشر من الشهر الجاري،الذي يصادف اليوم الأربعاء وحتى 23 من الشهر الجاري، من المقرر جمع وثائق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، حيث يتم تحقيق تلك الوثائق في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر نفسه" موضحة أنه بين 31 مارس وحتى 4 من شهر أبريل القدم، سيتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية وتقديم جميع أعضاء مجلسي البرلمان .

وأضافت اللجنة أنه من 5 إلى 10 أبريل القادم، سيتم إصدار شهادة العضوية لجميع النواب المنتخبين في المجلسين.