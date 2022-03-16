شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار مصحوبة بالبَرَد على الزلفي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطار مصحوبة بالبرد على محافظة الزلفي بمنطقة الرياض.
وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كميات الأمطار المتساقطة مع البرد على شوارع وطرق الزلفى، وسط جو شتوي وانخفاض في درجات الحرارة.
وتفاعل المغردون مع فيديوهات الأمطار بحالة من الفرح سائلين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة.
وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق, كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وكشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه من المتوقع تشكل حزام سحابي ضيق وقد يهطل منه زخات محدودة على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وقد تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة، مؤكدً أنه يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية السطحية الباردة والتي متوقع أن تثير الغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار مصحوبة بالبَرَد على الزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.