شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الباحة، موعد التقديم على برامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1444/1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. * برامج الماجستير:- 1- كلية الهندسة: – ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية. – ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة. 2- كلية العلوم والآداب ببلجرشي: – ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة. 3- كلية إدارة الأعمال: – ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. – الماجستير في المحاسبة. 4- كلية التربية: – ماجستير التربية في الموهبة والإبداع. – ماجستير التربية في التربية البدنية. – ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم. – ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس. – ماجستير التربية في التربية الفنية. – ماجستير التربية في القيادة التربوية. 5- كلية العلوم الطبية التطبيقية: – ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية. 6- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات: – ماجستير العلوم في الأمن السيبراني. – ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي. 7- كلية الأداب والعلوم الإنسانية: – ماجستير الأداب في الأدب الإنجليزي. * موعد التقديم:- – يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق بالميلادي 2022/03/27م، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م * طريقة التقديم:- عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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