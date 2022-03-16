شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنان يعملان بتغذية الصرّافات يختلسان أموالاً.. وشرطة نجران تطيح بأحدهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغًا من أحد البنوك عن مواطنَيْن يعملان على تغذية الصرافات بالأموال في البنك، اختلسا مبلغًا ماليًا ولاذا بالفرار.

وأوضح أنه تم القبض على أحدهما وإيقافه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخر.