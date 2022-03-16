هاتف جديد من أوليفون للاستخدامات الشاقة.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أوليفون" “Ulefone” هاتفها الذكي Power Armor 14 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 400 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Power Armor 14 Proالجديد يمتاز بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئات الحماية IP68 و IP69KوMIL-STD-810G .

ويعتمد الجهاز على المعالج Helio G85 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. ويبلغ حجم الشاشة 6.52 بوصة مع دقة وضوح تبلغ 1700 × 720 بيكسل، ويدعم الهاتف وظيفة بطاقة SIMالمزدوجة ويعمل بنظام التشغيل Android 12.

ويشتمل الهاتف على كاميراتين في الخلف، مع مستشعر Sony IMX350بدقة 20 ميجابيكسل ككاميرا رئيسية. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل. وتم تجهيز الطراز بمستشعر بصمات الأصابع، مع زر إضافي على الجانب يمكن للمستخدم تعيين وظيفة له.

ويتم شحن الهاتف الذكي عبر منفذ USB Type C بقدرة تصل إلى 18 وات، كما يمكن شحن البطارية سعة 10000 مللي أمبير ساعة لاسلكيا بقدرة شحن تصل إلى 15 وات.

هاتف للاستخدام الشاق من أوميديجي

وفي يناير الماضي أعلنت شركة "أوميديجي" عن إطلاق هاتفها الذكي Bison GT2 المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Bison GT2 الجديد يتوافق مع فئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يتحمل الجهاز السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر دون حدوث أضرار.

وذكرت الشركة أن الإصدار الجديد من الهاتف يبدأ بسعر 300 دولار أمريكي.

وينبض بداخل الهواتف الجديدة المعالج Dimensity 900، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت. ويتم تجهيز الموديل Bison GT2 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، في حين تزيد السعة إلى 256 جيجابايات مع الموديل GT2 Pro.

ويبلغ قياس الشاشة 6.5 بوصة، مع دقة وضوح 1080×2400 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 90 هرتز.

ويشتمل الهاتف ايضا على ثلاث كاميرات في الخلف: الأساسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو، وكاميرا واسعة الزاوية. كما يدعم الهاتف شبكة 5G.