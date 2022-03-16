شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: نظام غذائي متوسطي "معدّل" مرتبط بعمر أطول.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

لا يوجد دليل مضمون لتحقيق طول العمر، ولكن الأدلة استقرت على بعض الاستراتيجيات الواعدة.



وكشفت دراسة مؤثرة أن اتباع نظام غذائي متوسطي معدل، يمكن أن يزيد من فرصك في البقاء على قيد الحياة.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي أحد أهم التدخلات التي يمكنك القيام بها. وخصصت الأبحاث باستمرار حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لفوائدها المتعلقة بطول العمر.

وكما يوحي الاسم، يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلّة على البحر الأبيض المتوسط​​، بما فيها فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وتختلف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات.

ولكن بشكل عام، يحتوي النظام الغذائي على نسبة عالية من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصولياء والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

وعادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.

وربطت العديد من الدراسات بين نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي وتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة.

واستكشفت إحدى الدراسات الخاصة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فوائد إطالة العمر لتناول نظام غذائي متوسطي معدل.

ووصف معدو الدراسة نظام البحر الأبيض المتوسط ​​المعدل، بأنه نظام يتم فيه استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون الأحادية غير المشبعة.

وتوفر الدهون الأحادية غير المشبعة الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون - لذا فهي جزء مهم من نظامك الغذائي، كما توضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF).

وتشمل الأمثلة الأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت، واللوز والكاجو والبندق والفول السوداني والفستق، وكلها مصادر غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة.

وسعت الدراسة إلى فحص ما إذا كان الالتزام بهذا النظام الغذائي المتوسطي المعدل مرتبطا بمتوسط ​​العمر المتوقع الأطول بين الأوروبيين المسنين.

وقام الباحثون بتجميع وتحليل البيانات من 74607 من الرجال والنساء، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما دون الإصابة بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية أو السرطان، عند التسجيل مع معلومات كاملة حول المدخول الغذائي والمتغيرات التي قد تكون مربكة.

ووجد الباحثون أن حمية البحر الأبيض المتوسط​​، المعدلة في جميع أنحاء أوروبا، كانت مرتبطة بزيادة البقاء على قيد الحياة بين كبار السن.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعيش أكثر.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تقلل التمارين من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري النوع 2 والسرطان بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 30%.