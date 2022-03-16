شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قد يكون فقدان الوزن أمراً صعباً للكثيرين، خاصة من محبي الطعام وغير القادرين على المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



ولكن لحسن الحظ، الأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن هناك بعض الطرق الأسهل لحرق الدهون منها ما يتم أثناء النوم.

ففي الواقع، مع بعض التغييرات في نمط الحياة اليومية، يمكن حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، حتى أثناء النوم، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

النوم بدون بطانية

لا شيء يمكنه التغلب على الشعور المريح بالنوم تحت بطانية ضخمة وثقيلة خاصة في الشتاء، ولكن إذا كنت ترغب في تقليص محيط الخصر، ففي الواقع من الأفضل أن تنام بدونها.

وذلك، لأنه عندما تنام في درجات حرارة منخفضة، يزداد التمثيل الغذائي لديك وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم.

كما تؤدي الظروف الباردة في الليل أيضاً إلى زيادة كمية الدهون البنية الصحية التي تسمح لجسمك بالتخلص من سكر الدم غير الضروري وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

الحصول على المزيد من النوم

إن حساب السعرات الحرارية وقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يساعدك بالتأكيد على اللياقة البدنية، ولكن واحدة من أكثر الطرق فاعلية للتخلص من الوزن الزائد هي ببساطة الحصول على مزيد من النوم.

أظهرت الدراسات أن مجرد ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على تناول 270 سعراً حرارياً أقل في اليوم دون بذل الكثير من الجهد.

تناول مشروب البروتين قبل النوم

يجرب الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن جميع أنواع الحميات الغذائية، بما في ذلك الصيام المتقطع، والذي يمكن أن يكون قاسياً للغاية على جسمك.

والخلود للنوم على معدة فارغة يمكن أن يبقيك مستيقظاً طوال الليل، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن.

ولكن هناك العديد من الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية التي يمكنك تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، ومن بينها مشروب البروتين، لأنه أكثر توليداً للحرارة من الكربوهيدرات أو الدهون، ومن ثم يجعل جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق هضمه.

ارتداء قناع النوم

إن التعرض للضوء في الليل لا يقطع نومك فقط، بل قد يتسبب أيضاً في تخزين جسمك للمزيد من الدهون.

الأشخاص الذين ينامون في الظلام أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21% مقارنة بمن ينامون في الغرف المضاءة.

وفي حالة عدم التمكن من النوم في الظلام التام، فينصح بارتداء قناع نوم مريح وعالي الجودة، يمكنه توفير ظلام شبه تام في أي وقت من اليوم.

تناول وجبة العشاء

في حين أن تناول سعرات حرارية أقل يجب أن يؤدي إلى فقدان الوزن، فإن تخطي العشاء يمكن أن يعمل في الاتجاه العكسي.

وذلك لأنه عندما تقلل فجأة مدخولك من السعرات الحرارية، ينتقل جسمك تلقائياً إلى وضع التجويع ويقلل من التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على السعرات الحرارية.

تناول وجبة خفيفة قبل النوم

بينما لا يجب أن تذهب إلى الفراش وأنت جائع، فإن ملء المعدة بالكامل لن يفيد جسمك أيضاً.

ولذلك، بدلاً من تناول وجبة كبيرة وثقيلة قبل النوم، اختر وجبة خفيفة صغيرة وصحية ومغذية لتجنب الإفراط في الأكل والمساعدة على النوم بشكل أفضل.