شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: ذكرى مدينة حلبجة شاهدة على نضال الشعب العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء أن ذكرى مدينة حلبجة شاهدة على نضال الشعب العراقي؛ من أجل قيم العدالة، ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي، تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه.



وأضاف الكاظمي - في تغريدة عبر موقع "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريما لتضحياتها، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق ذلك.



وكانت مدينة "حلبجة" قد تعرضت في عام 1988 لقصف كيماوي أسفر عن مقتل الآلاف من أبنائها.