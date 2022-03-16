شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل إرهابيا في كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال إرهابي في محافظة كربلاء.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء، تمكنت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4) إرهاب في محافظة كربلاء".



وأوضح البيان أن المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.