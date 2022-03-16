هل النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت دراسة حديثة أجراها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، ومركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ومركز صحة سكان أكسفورد إلى أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان من الأشخاص الذين يتناولن اللحوم.



نُشر البحث في مجلة “بي إم سي ميديسن”، وقد تم إجراء الدراسة من خلال تحليل مجموعات النظام الغذائي لأكثر من 450.000 شخص في المملكة المتحدة، حيث تم تصنيف المشاركين حسب مستوى استهلاك اللحوم والأسماك.

تم تقسيم الأشخاص الذين خضعوا للدراسة إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة أو الحمراء أو الدواجن أكثر من خمس مرات في الأسبوع، والمجموعة الثانية تضم الأشخاص الذين يتنالون الأسماك ولا يتناولون أنواع اللحوم الأخرى، أما المجموعة الثالثة فضمت النباتيين الذين لا يأكلون أي لحوم أو أسماك.

وخلص الباحثون إلى النتائج التالية:

- كان خطر الإصابة بأي نوع من السرطان أقل بنسبة 2٪ لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منخفض، و 10٪ لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منتظم، و 14٪ لدى النباتيين.

- كان الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكميات قليلة أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 9٪ مقارنة بمن يتناولون اللحوم بانتظام.

- كان لدى النساء النباتيات مخاطر أقل للإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بمقدار 18٪ مقارنة بالنساء اللواتي يتناولن اللحوم بانتظام، وربما يرجع ذلك إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم الذي لوحظ لدى النساء النباتيات.

- كان النباتيون والأشخاص الذين يتناولن الأسماك أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بمقدار 20 إلى 31٪، مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون اللحوم بانتظام.

وقال الدكتور آيان باسمو، كبير الاستشاريين في علاج الأورام بالإشعاع في مركز أبحاث السرطان بكالكوتا الهندية، في تعليق له على الدراسة، إن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو غيره من أمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.