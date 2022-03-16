دراسة: الضوء الخفيف أثناء النوم يؤثر على الجلوكوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذّرت دراسة أمريكية جديدة من الآثار المترتبة على النوم مع تشغيل ضوء في الغرفة حتى لو كان ضعيفاً للغاية. وقالت إن تشغيل التلفزيون أو مصباح بجانب السرير طوال الليل يكفي لتعطيل الطريقة التي تحافظ بها أجسامنا على نسبة السكر بالدم في نطاق صحي.



أجرى الدراسة فريق من جامعة نورث وسترن بشيكاغو، وأشرفت على التجربة الباحثة فيليس زي، وشارك فيها 20 متطوعاً، قضوا ليلتين في مختبر خاص بالنوم، في الأولى كانت الغرفة معتمة تماماً طوال الليل، وفي الثانية أمضى نصفهم الليل في مستوى إضاءة يعادل إبقاء التلفزيون يعمل أو ما يعادل إضاءة الشارع الساطعة التي تنفذ عبر الستائر الخفيفة.

وبحسب دورية "بروسيدينج أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس"، أظهر قياس نسبة الأنسولين والسكر بالدم في كل صباح أن النوم في مكان به إضاءة ولو خفيفة يعطّل آلية تنظيم الجسم لمستوى الجلوكوز بالدم.

وعلى الرغم من أن المتطوعين اعتقدوا أنهم ناموا جيداً، إلا أن الجسم يعرف أن إضاءة المكان تعمل، فلا ينظّم مستوى السكر بالدم كما هو مطلوب.

ويتطلّب تأكيد هذه النتائج تكرار التجربة بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص. من ناحية أخرى، تعزّز هذه النتائج الأدلة التي تقول إن النوم عامل رئيسي في حرق الجسم للدهون، وتنظيم السكر، وضبط الوزن.