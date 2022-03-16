كل ما تريد معرفته حول سترة بوزه الجديدة لقائدي الدراجات النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "بوزه" “Büse” سترة الرحلات Travel Pro الجديدة لقائدي الدراجات النارية بسعر يبدأ من نحو 380 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السترة الجديدة تتكون من أربعة أجزاء، مشيرة إلى أن العنصر الهام بالنسبة لقائدي الدراجات النارية هو الطبقة الخارجية المصنوعة من نسيج "تاكتل" الناعم والمقاوم للتآكل، مع ياقة قابلة للفصل، وشريط من النيوبرين.

وتوفر السترة نظام تهوية فائقا على الصدر والأكمام والظهر، مع خيار تعديل الاتساع على الصدر وحزام الخصر والأكمام لمواءمة أفضل مع كل حجم بشكل فردي.

وتوفر السترة عشرة جيوب خارجية بمساحة تخزين كبيرة، مع واقيات على مناطق الكتف والكوع لتوفير المزيد من السلامة. ومن الممكن إضافة المزيد من الواقيات في مناطق الظهر والصدر، مع العناصر العاكسة.

وقد تم تجهيز السترة Travel Pro بطبقة Humax قابل للفصل. وتتوفر السترة بمقاسات مختلفة وبالتوليفة اللونية الأسود/الأصفر أو الأسود/الرمادي الفاتح.

وكانت شركة "Büse" الألمانية قد أطلقت قبل فترة طويلة سترة مزودة بوسادة هوائية لحماية قائدي الدراجات النارية في حالة وقوع حادث.

وأوضحت الشركة الألمانية، حينها أن سترتها الجديدة مصممة بحيث يتم ارتداؤها فوق بقية ملابس الدراجة النارية، كما يتم تحرير وسادتها الهوائية عن طريق ما يعرف "بحبل السحب" والمرتبط بالدراجة.

و تقوم "السترة" بعملها في غضون 0.1 من الثانية لتحيط بقائد الدراجة وتحميه باحتفاظها بالضغط الكامل لمدة من 5 إلى 10 ثوان كاملة.

ويتم تنشيط نظام الوسادة الهوائية من قوة شد تصل إلى 30 كجم، وهذا لمنع انطلاق الوسادة الهوائية بطريق الخطأ عند النزول من الدراجة النارية.

سروال هوائي

وفي فبراير الماضي أعلنت شركة "موسايكل" “Mocycle” عن تطوير سروال مزود بنظام وسادة هوائية لقائدي الدراجات النارية.

وأوضحت الشركة السويدية أن السروال الجديد يتكون من نسيج عالي المتانة مع نظام وسادة هوائية يغطي منطقة الورك ومعظم منطقة الفخذ.

ويتم تحرير هذه الوسادة الهوائية عبر ما يعرف "بحبل السحب"، والذي يتم توصيله بالدراجة.

وتتحرر الوسادة الهوائية عن طريق قيام خرطوشة CO2بنفخ خرطوم الهواء المنتشر في جسم السروال، وذلك في غضون أجزاء من الثانية. وإذا لم يتضرر السروال جرّاء الحادث، فيمكن إعادة تجديد نظام الوسادة الهوائية باستخدام خرطوشة CO2 جديدة.