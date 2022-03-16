رئيس الشيشان يتحدى إيلون ماسك.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

"مصارع" جديد يدخل حلبة المعركة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يقلب موازين التحدي رأسا على عقب.



فبينما تحدى الملياردير الأمريكي في وقت سابق الرئيس الروسي "رجلا لرجل" في "معركة واحدة" ، ينضم للحلبة رمضان قديروف الرئيس الشيشاني المقرب من بوتين، دفاعا عن صديقه وحليفه.

وفي رد لاذع على حسابه في تلجرام، قديروف: "إيلون ماسك، لا أنصحك بالتنافس مع بوتين. ففئات الوزن مختلفة جدًا"، وفقا للعين.

ولأن الرجل بارع في فنون القتال، نصح أغنى رجل في العالم "بأن الأمر لا يتعلق بفنون الدفاع عن النفس أو اتقان الجودو".

وسأله "كيف تتخيل الأمر؟ أنت رجل أعمال ومدون على تويتر عند الزاوية الحمراء من الحلبة، وعند الزاوية الزرقاء بوتين، رجل سياسي عالمي استراتيجي وعاصفة رعدية بالنسبة للغرب والولايات المتحدة".

وتابع ساخرا: "سيبدو فلاديمير بوتين غير رياضي عندما يهزم خصمًا أضعف".

ولتقليص الهوة، اقترح قديروف على ماسك أن يتم تدريبه في مراكز في الشيشان "حتى يشتد عوده".

وقال: “يمكنك التدرب في الجامعة الروسية للقوات الخاصة هنا سوف تخضع للتدريب على مكافحة الحرائق، وسيتم تعليمك من قبل أبطال العالم بين فرق القوات الخاصة ، التي هزمت القوات الأمريكية الخاصة في عام 2015 مرة واحدة”.

ونصحه أيضا بالانضمام لنادي القتال (أخمات)، فهنا سيتم تعليمك كيفية القيام بالضربة، لأن هذه الجودة ستكون مطلوبة في أي قتال، وتحت إشراف أبوزيد فيسمرادوف (رئيس النادي) ستشد نفسك بسرعة ليس فقط جسديًا ، ولكن أيضًا عقليًا لاكتساب أعصاب فولاذية".

وفي القائمة أيضا، اقترح قديروف على الملياردير الأمريكي التدرب داخل جدران غروزني، "هنا سيخبرونك عن أساليب العلاقات العامة الأمريكية السوداء ويعلمونك كيفية الاحتفاظ بحسابات في الشبكات الاجتماعية".

وبعد هذا التدريب "ستعود من جمهورية الشيشان كشخص مختلف تمامًا، إيلونا، أي إيلون".

وقديروف معروف بولعه بالرياضات القتالية حيث سبق أن ظهر في مقطع فيديو وهو يصارع مقاتلا في أحد أندية الفنون القتالية المختلطة بالشيشان خلال حصة تدريبية، ما يعني أن انضمامه لحلبة التحدي يبعث بالكثير من الرسائل غير المطمئنة لخصم بوتين. فهل مازال إلون ماسك مستعدا لتحدي الرئيس الروسي؟