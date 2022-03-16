شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردى وكل العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، ان جريمة حلبجة تُجسِدة معاناة الشعب الكردى وكل العراقيين، مبيناً أن هذه الجريمة ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق فى حياة حرة كريمة.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، مُجسِدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، جريمة الجرائم التي استهدفت كل ما هو حي على هذه الأرض الباسلة".

وأضاف، أنها "لحظة إنسانية اليمة ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة، حتى أصبح أهلها اليوم رمزا للفداء والصمود والنهوض والحرية".