شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الموريتانى يدعو للمساهمة فى القضاء على كافة أشكال التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، شعراء وأدباء بلاده إلى المساهمة في مساعي الحكومة للقضاء على كافة أشكال التمييز.



وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية إنه من الوارد بل من الواجب أن يضطلع الأدباء بدورهم، في هذا الظرف الذي طبعه خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمدائن التراث في وادان، حول ضرورة القضاء على رواسب ثقافة الاستعلاء الوهمي، ومحاربة بقايا الطبقية المعيقة؛ ابتغاء ترسيخ مفهوم المواطنة.



وأضاف أنه من اللائق أن يكون اتحاد الأدباء في طليعة من يتبنى مقاصد خطاب الرئيس الغزواني فيتخذ كل الإجراءات من أجل تملكه وإشاعة مراميه بين الناس.