شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء إن زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أصيب بفيروس كورونا.



وأضاف البيت الأبيض: "في وقت سابق اليوم، ثبتت إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بكوفيد.. ولمزيد من الاحتياطات لن تشارك نائبة الرئيس في مؤتمر الليلة مع الرئيس جو بايدن".

وأكد أن نائبة الرئيس كامالا هاريس أجرت اختبارا وجاءت النتيجة سلبية، مشيرا إلى أنها ستواصل الفحوصات في الأيام القادمة.