الرئيس الأمريكي يضع نفسه في موقف محرج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل كلمته في البيت الأبيض، حيث أخبر الحضور بأن نتيجة اختبار كورونا "لزوج السيدة الأولى" جاءت إيجابية.



وتسببت كلماته بضجة كبيرة في الغرفة، قبل أن يدرك أنه هو "زوج السيدة الأولى".

وأعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن زوج كامالا هاريس مساعدة الرئيس الأمريكي ثبتت إصابته بكورونا.

وأكدت هاريس أنها لن تشارك في مؤتمر الليلة مع الرئيس بايدن.

وجاءت نتيجة الفحوصات التي أجرتها هاريس "سلبية"، مشيرة إلى أنها "ستواصل الخضوع للاختبار للتأكد بشكل نهائي من عدم إصابتها بكورونا".