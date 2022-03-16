طبيب روسي يتحدث عن سبل تفادي مضاعفات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

من أجل التقليل من مخاطر ظهور عواقب مرض "كوفيد – 19" ، يجب على المرضى، بعد استشارة طبيب أخصائي، الخضوع لعلاج مضاد للالتهابات ومضاد للتخثر وإيلاء اهتمام خاص بالأمراض المزمنة.



أعلن ذلك طبيب المناعة د. نيقولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع بوابة Ura.ruالإلكترونية الروسية.

وقال:" إذا أصبت بالعدوى، وإذا كانت هناك عوامل خطر، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب والبدء في العلاج المضاد للالتهابات ومضاد التخثر، ولكن ليس بالحقن. ولا يمكن القيام به في المنزل، إذ أنه أمر خطير ويمكن أن تصاب بسكتة دماغية ونزيف داخلي.

أما تناول الحبوب بجرعات وقائية، إذا كان هناك مرض السكري منذ البداية على سبيل المثال، فإنه أمر يستحق الاهتمام بعد استشارة الطبيب.

أما بالنسبة للعلاج بمضادات الالتهاب، في حال المسار الشديد من فيروس كورونا، فتستخدم في هذه الحال هرمونات الجلوكوكور تيكوستيرويد والأدوية التي تؤثر على نقاط الضعف في جسم المريض. وعلى وجه الخصوص، المقصود بالأمر هو نظام القلب والأوعية الدموية والكلى.

وحسب، كريوتشكوف، يجب الحفاظ على هذه الوظائف حتى لا تؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية. كما نصح الأخصائي بالالتزام بعدد من التوصيات بعد انتهاء المرحلة الحادة من المرض.

وإنك تحتاج إلى إعادة التأهيل والراحة والمشي يوميا لمدة ساعة على الأقل في مرحلة التعافي وأخذ الإجازة.

إذا استمرت الأعراض، فأنت بحاجة إلى فحص تخثر الدم، مضيفا أن فعالية الفيتامينات "C" و" D3" لم يتم إثباتها.