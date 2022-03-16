شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى يبحث مع سفير مصر سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) صالح قوجيل مع سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات المتميزة، التى تربط بين البلدين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

واستعرض الطرفان - خلال استقبال رئيس مجلس الأمة بمقر المجلس، للسفير مختار وريده - وضع العلاقات الثنائية المتّسمة بالعراقة والوجدان والمودة والتجذر بين الشعبين والبلدين الشقيقين مصر والجزائر.

وثمن السفير المصري، مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر، والتي تُوجّت ببيان مشترك يوثّق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز رؤيتهما لمختلف القضايا والمسائل، التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطابق الرؤى بشأن مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي.. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

وفي هذا السياق، جدد صالح قوجيل موقف الجزائر المبدئي والداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى مركزية القضية الفلسطينية العادلة.

وبخصوص العلاقات البرلمانية، أشاد الطرفان بمستوى التعاون البرلماني القائم.. معربا عن رغبته في دعم الزيارات بين البرلمان الجزائري والمصري عموماً، وبين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ المصري على وجه الخصوص.