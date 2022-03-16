شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو فى الإمارات وانخفاض درجات الحرارة فى الكويت والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الكويت:

وفى الكويت هناك إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 50 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وفى المساء مائل للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئى أحياناً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة بعد الظهر وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة غرباً.