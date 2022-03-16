شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي عدة مناطق إلى تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية. وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق: 1 – منطقة عسير، وتشمل ” أحدرفيدة وأبها والعرين وتنومة “. 2 – الحدود الشمالية، وتشمل ” عرعر والعويقيلة وطريف ورفحاء “. 3 – منطقة الباحة، وتشمل ” القرى والمندق والباحة والعقيق وبلجرشي “. 4 – منطقة الجوف، وتشمل ” طبرجل ودومة الجندل والقريات وسكاكا “. 5 – منطقة القصيم، وتشمل “البكيرية والثامرية والأسياح والبدائع والخبراء”. 6 – الشرقية، وتشمل “حفر الباطن والأحساء والخفجي والقيصومة والظهران”. 7 – منطقة حائل، وتشمل “الشملي والغزالة والحائط والسليمي والشنان بقعاء”. 8 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” القنفذة والليث والشعيبة وثول وجدة ورابغ”. 9 – منطقة المدينة، وتشمل “خيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص”. 10 – منطقة الرياض، وتشمل: ” الزلفي والدرعية وثادق وحريملاء والمجمعة وسدير والحوطة والدوادمي وشقراء والحريق والدرعية والدلم”. وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء.

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