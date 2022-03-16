شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية كويتية بريطانية تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح جلسة مباحثات مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة الفريق أول طيار مارتن سامبسون، تناولت موضوعات مشتركة؛ لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان، إن رئيس الأركان، استقبل الفريق أول طيار سامبسون، وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس، والوفد المرافق لهما، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري، وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي.