شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقى: لن نسمح بأن تكون أراضينا ساحة لتصفية الحسابات بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حاكم الزاملي، إن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الإقليمية والعالمية.

وذكر مكتب الزاملى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن لجنة تقصى الحقائق النيابية بحادثة استهداف أربيل أجرت جولة ميدانية بالمحافظة؛ للإطلاع على الموقع الذى تم استهدافه، كما عقدت اجتماعا موسعا مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد خالد، ونائب رئيس برلمان الإقليم والكادر المتقدم فى الوزارة، لبحث حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة به.

وأكد الزاملى أنه لا يوجد فرق بين أربيل وبغداد وباقى محافظات الوسط والجنوب؛ لأن أمن البلاد واحد، والحفاظ عليه مسؤولية واجبة ومشتركة، وأن أى توغل أو تجاوز أو استهداف من أى دولة كانت غير مقبول مطلقا، فسيادة العراق لا تتجزأ.

وطالب الأجهزة الأمنية والاستخبارية فى بغداد والإقليم برفع مستوى التنسيق والتعاون، وتبادل المعلومات حول المطلوبين للقضاء لحفظ الأمن فى البلاد.

من جانبه، استعرض وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، التفاصيل والمعلومات حول طبيعة الموقع الذى تم استهدافه، مؤكدُا أن أربيل لا يمكن أن تقبل بتواجد إسرائيلى على أراضيها، ولن تكون ملاذا أمنا للإرهابيين والخارجين عن القانون، وأن حكومة الإقليم مستعدة لإجراء تحقيق دولى حول الحادثة.

وأبدى ريبير استعداده لحضور جلسة الاستضافة فى مجلس النواب لتقديم كل المعلومات التى يمكن الاستفادة منها فى التحقيق.