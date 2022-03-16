شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تونس تترأس اجتماع الدورة الـ40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترأس تونس، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الـ 40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية، التي ستعقد بباريس، بمشاركة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للفرنكوفونية، وعدد من الوزراء وممثلي الدول بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان- أن عثمان الجرندي سيقوم الأربعاء بزيارة إلى باريس؛ ليترأس اجتماعات الندوة الوزارية للفرنكوفونية باعتبار أن بلاده ستستضيف القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة "جربة" في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن أعمال الندوة ستتناول عددا من الملفات ذات العلاقة بنشاط المنظمة الدولية للفرنكوفونية، من بينها مناقشة مشروع النظام الموحّد للمؤسسات الفرنكوفونية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة بأرمينيا والإعداد للقمة المقبلة بـ"جربة"، علاوة على تعزيز الديمقراطية والأمن ومكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة بوسائل الإعلام وبالعالم الافتراضي.

وأوضحت أن الجرندي سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه؛ للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.