عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آيفون 14.. تسريبات عن الشريحة المتطورة A16

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

بعد ختام المؤتمر الافتراضي الأول لأبل في مارس الجاري، بدأ الحديث عن ما هو قادم، وتوقعات حول هاتف آيفون 14 نهاية العام.



ووفق موقع "أبل دبليو دي"، كشفت تبنؤات للخبير الموثوق "مينج تشي كيو"، عن أن شركة أبل ستطرح آيفون 14 المقبل، بالإصدار الأحدث من شريحة التشغيل A16.

ولكن الخبير التقني أوضح أن هذه الشريحة الحديثة، لن تتاح لكافة الإصدارات من آيفون 14، حيث ستعمل شريحة A15 على تشغيل iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة وiPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة، على الرغم من أنه سيتم ترقية ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيجابايت من 4 جيجابايت.

في حين سيتم حجز A16 SoC الجديدة لطرازات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ذات الجودة الأعلى والأكثر تكلفة.

مع العلم بأن هواتف Pro، ستحتوي على نفس ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت مثل iPhone 13 Pro.

مؤتمر مارس

وكانت أبل أعلنت عن إطلاق أسرع وأرخص هاتف آيفون مع دعم تقنية 5G خلال مؤتمر Peek Performance.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن الجيل الثالث من هاتف آيفون SE لعام 2022 يعتمد على معالج أبل A15 Bionic، الذي يتم استعماله في الهاتف الذكي آيفون 13 وآيفون 13 برو الأكثر تكلفة.

وقد أطلقت شركة أبل على جهازها الجديد اسم "آيفون SE الجديد"، وليس هناك اختلافات في التصميم الخارجي عن هاتف آيفون SE من عام 2020، والذي يستند في تصميمه إلى هاتف آيفون 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة وحواف سميكة نسبيا وزر رئيسي Home مدمج به معرف أبل Touch ID على الجانب السفلي.

الجيل الخامس

وأوضحت أبل أن جهاز آيفون SE الجديد يزخر بالمعالج A15 Bionic، وبالتالي فإنه يمنح هاتف أبل الجديد نفس الأداء مثل الموديل الفاخر آيفون 13 وآيفون 13 برو، بالإضافة إلى توافر مودم تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G، والذي يتوافق مع شبكات Sub-6.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هاتف آيفون SE الجديد يمتاز بفترة تشغيل أطول للبطارية اعتمادا على المعالج الجديد مع إضافة بعض المزايا الجديدة للكاميرا مثل تقنية Deep Fusion للمزيد من وضوح الصورة، ومن المقرر طرح هاتف آيفون SE الجديدة بتكلفة تبلغ 429 دولارا أمريكيا.