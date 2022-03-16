شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الوطنية الفلسطينية تدعو إلى تكثيف الفعاليات الشعبية المقاومة للاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى تكثيف فعاليات المقاومة الشعبية واستمرارها في المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتصدي لاعتداءاتهم.

وقالت القوى، في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن التحضيرات جارية لفعاليات كبرى يشارك بها كل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، والتي ستكون ذروتها في يوم الأرض الخالد.

وذكرت القوى الفلسطينية أنها ناقشت في اجتماع لها آخر المستجدات السياسية وجرائم الاحتلال المتصاعدة والاقتحامات والإعدامات الميدانية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم بدم بارد، مستغلة انشغالات العالم بمجريات الحرب التي تجري، من أجل فرض وقائع على الأرض من استيطان وتهويد وقتل وتصفية.

وأضافت أن هذا يتطلب سرعة تدخل فاعل وجدي من قبل المجتمع الدولي، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتأكيد على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي لا يمكن أن تتجزأ.

وأكدت القوى أن سياسة التصفية والإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال لن تكسر عزيمة الفلسطينيين ، أو تثنيهم عن التمسك بحقوقهم وثوابتهم المتمثلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.