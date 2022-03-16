شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد أهمية بناء جسور التواصل مع ممثلى اللجان الأولمبية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية بالإمارات، عزة بنت سليمان، أهمية بناء جسور التواصل مع الشركاء ممثلي اللجان الأولمبية من مختلف دول العالم وفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعارف بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندرزيج كراسنيسكي، بمقر معرض إكسبو 2020 دبي.

بدوره، ثمّن كراسنيسكي ما تقوم به اللجنة الإماراتية من جهود وبرامج ومبادرات لخدمة الرياضيين والحركة الأولمبية بصورة عامة، في ظل الإمكانات المميزة التي تمتلكها الإمارات من منشآت رياضية وبنى تحتية ومرافق عالية الجودة.

واستعرض الطرفان أجندة المحافل والاستحقاقات الرياضية خلال المرحلة المقبلة والاستعدادات والتحضيرات المختلفة التي تسبق المشاركات بهدف تحقيق أفضل النتائج.