شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ورياح نشطة وتدني الرؤية في تبوك والجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على منطقتي الجوف وتبوك، خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة على منطقة تبوك، موجة باردة وأجواء شديدة البرودة ونشاط في الرياح السطحية، تسبب تدني الرؤية الأفقية، في كل من تبوك وتيماء، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

كما توقعت الأرصاد، موجة باردة ورياح نشطة تسبب تدني الرؤية الأفقية على كل من “أبو عجرم، والقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل”، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء أيضا.