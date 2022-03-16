شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب دعوى قضائية في محكمة هندية.. زوج اكتشف صدمة في ليلة الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة غريبة، شهدها القضاء الهندي، تقدم زوج بدعوى قضائية يتهم فيها زوجته وأسرتها بالغش.

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، فقد تقدم الزوج بدعوى جنائية ضد زوجته بتهمة الغش والاحتيال بعد أن اكتشف أن زوجته لديها “بنية تناسلية ذكورية”.

ونقلت وسائل إعلام هندية أن المحكمة العليا، وافقت على سماع التماس قدمه رجل يتهم فيه زوجته ووالد زوجته بـ “الغش”.

كما تم عمل فحص طبي للزوجة، وصدر تقريراً طبياً بناءً على الفحص جاء فيه أن الزوجة أنثى بيولوجياً، لكن لها أعضاء ذكورية بارزة.

وقد وقعت عدة مشاجرات بين العائلتين، حيث قامت عائلة المرأة برفع دعوى ضد الزوج تتهمه فيه بالقسوة ضد زوجته.

بينما قام الزوج بعد ذلك برفع قضية غش، وحاول إظهار أن الزوجة ووالد زوجها قد ارتكبوا عملية احتيال بعدم إبلاغه بحالتها الصحية.