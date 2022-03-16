شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية اليمن تشيد بقرار الاتحاد الاوروبى بإدراج الحوثيين ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة خارجية اليمن بقرار الاتحاد الأوروبي والذي قضى بادارج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والامن والاستقرار في اليمن.

أدرج الاتحاد الأوروبي الحوثيين على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ويجمد الاتحاد الأوربي بموجب العقوبات الجديدة أصول مليشيات الحوثي ويحظر تزويدها بالتمويل، في خطوة تطابق قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي والذي صنف المليشيات جماعة إرهابية.

ورحبت الحكومة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بالقرار الأوروبي، وأشارت إلى أنه أكد على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيات الحوثي الإرهابية.