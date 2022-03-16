شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف يوضح ما هي نبتة البَلس الخطيرة.. وكيف تم القضاء عليها في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف أن نبتة البَلس، هي عبارة عن نبتة سريعة الانتشار تنتمي إلى عائلة الصبار الشوكي، اجتاحت العديد من المواقع في المرتفعات الجنوبية الغربية، في عسير والعارضة وفيفا وبلغازي والحُميرة.

وأضاف البرنامج في تغريدات عبر “تويتر”، أن لنبتة البَلس تأثير كبير على البيئة، فيتسبب بنُفوق الماشية، مزاحمة نباتات المراعي، سد الطرق المؤدية للمساكن، يقضي على النباتات والأشجار الأخرى في المنطقة.

وأشار البرنامج إلى أن الخطر الأكبر يكمن في سرعة انتشاره الهائلة، والأضرار الكبيرة المترتبة على البَلس جعل الوزارة تتبنى برنامج للمكافحة الحيوية، باستخدام حشرة البق القشرية القرمزية.

وأكد برنامج ريف أن الوزارة نجحت بحمدلله بالقضاء على البَلس بنسبة 90% دون أن تتسبب الحشرة بأي إصابة لبقية النباتات الأخرى”.