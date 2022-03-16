شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وقعت ‏الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر . وتأتي هذه المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. وتُعد هذه الاتفاقية إحدى أطر التعاون الدولي مع الجهات النظيرة التي تعزز رؤية المملكة 2030.

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