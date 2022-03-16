شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف عن قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن قيمة الشحنات الشخصية التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وقالت إنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 300 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.

وأكدت أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات، حسب عكاظ.

وفي حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.

وأفادت الهيئة بأنه يتم إنشاء أو إعداد البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي الخاص بالناقل.

وأشارت إلى أن عملية التخليص الجمركي من مسؤولية الناقل، وفي حال وجود إشكالية يتم التواصل مع البريد السعودي (سبل) بحكم الاختصاص.

أما في حال عدم رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة من قبل الناقل فيتم التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.