شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر في مكان عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مواطنين إثر اعتدائهم على أحد الأشخاص في مكان عام بمدينة سكاكا. وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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