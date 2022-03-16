شكرا لقرائتكم خبر عن «مقولة ذهبية» على لسان مزارع من الأحساء.. ماذا قال عن عمل ابن آدم؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزارع من الأحساء، كشف عن حكمته ومعرفته بأمور الحياة الدنيا والآخرة. وقال المواطن في المقطع، إن الحديد يُقاس بالطن، والفاكهة تقاس بالكيلو، والذهب يقاس بالجرام، والألماس يٌقاس بالقيراط، ولكن عمل ابن آدم الذي يؤدي به إلى الجنة يُقاس بالذرة. وختم المزارع بقوله بالآية الكريمة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله.

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