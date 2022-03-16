شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في هذه المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة. وتشمل الرياح محافظات جدة وبحرة ورابغ ومركزي الشعيبة وثول والأجزاء الساحلية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج. وبّين المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.

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