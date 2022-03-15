شكرا لقرائتكم خبر عن «العودة الحضورية» تتصدر ترند المملكة.. وداعًا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #العودة_الحضورية ، ضمن الوسوم الأكثر تداولًا الترند بالمملكة، بعد قرار وزارة التعليم بالعودة كاملة في الفصل الدراسي الثالث.

وعبّر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عن فرحتهم بهذا القرار، موجهين الشكر للقيادة الرشيدة على الجهود التي بُذلت لخروج هذا القرار.

وأشار المغردين أنه بهذا القرار، نودع فيروس كورونا مع الحيطة والحذر والمحافظة على المكتسبات التي حصلنا عليها ضد هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة التعليم عن العودة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل.

وأكدت الوزاة في بيان لها، على عودة الاصطفاف الصباحي، وإلغاء المجموعات (أ) و (ب)، وإلغاء التباعد بين الطلبة.

كما قررت عودة الإذاعة المدرسية، ووممارسة الرياضة البدنية، وعودة الأنشطة اللاصفية، وعودة المقصف.

وكانت هيئة الصحة العامة (وقاية) اعتمدت الدليل الإرشادي المتحدث في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة.

كما قررت إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأفادت وزارة التعليم باستمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات.

وكذلك استثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية.

هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.