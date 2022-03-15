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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف للهيئة العامة للمنافسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن من أهدافها، المساهمة في رفع رفاهية المستهلك من خلال تحقيق المنافسة العادلة في السوق.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أهدافها الرئيسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ما يلي:
1- نستهدف وصول السلع والخدمات بوفرة للمستهلكين.
2- الحرص على توافر المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
3- استمرارية الابتكار نتيجة للتنافس المستمر بين الشركات.
4- إتاحة المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية.
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