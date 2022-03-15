شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يؤكد وجود إرادة مع إيطاليا للارتقاء بالتعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش على ما لمسه من إرادة مشتركة بين بلاده وإيطاليا للارتقاء بالتعاون الثنائي العسكري في مجالات تطوير قدرات القوات المسلحة والدور الإيجابي لدعم مشاريع التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الإيطالي لورينزو جويريني "Lorenzo Guerini" على هامش أعمال الدورة ال23 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة الإيطاليّة ،التي تنعقد بصفة دوريّة سنويّا تحت إشراف وزيري الدفاع البلدين.



وذكرت وزارة الدفاع التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء أنه تمّ خلال اللقاء التطرّق إلى مخرجات أعمال اللجنة وتناول النقاط ذات الإهتمام المشترك.



وفي السياق، أكّد وزير الدفاع الإيطالي مواصلة دعم بلاده للمشاريع التنمويّة ذات الصبغة الاجتماعيّة على غرار مركز التأهيل المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس ومشروعي تنمية رجيم معتوق والمحدث بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي.