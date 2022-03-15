شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عدم استكمال انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان الصومالى، التى كان مقررا أن تنجز الثلاثاء إلى إرجاء جديد للاستحقاق الذى يفترض أن يفضى إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

والشهر الماضى أرجأت الحكومة الصومالية هذا الاستحقاق إلى 15 مارس، فيما لم تصدر أى بيان بهذا الشأن حتى مساء الثلاثاء.

وأنجزت اليوم الثلاثاء ولايتا جنوب الغرب وغلمدغ الاستحقاق، لكن الانتخابات لم تجرَ فى ولايات جوبالاند (أرض جوبا) وهيرشابيل وبونتلاند (أرض البنط) علما بأن عدد المقاعد الشاغرة يبلغ 39 من أصل 275 تتألف منها الغرفة السفلى فى البرلمان.

وأشادت السفارة الأمريكية فى الصومال عبر "تويتر" بقادة ولايتى جنوب الغرب وغلمدغ "لالتزامهم بمهلة 15 مارس"، وأعربت عن "خيبة أملها" لانقضاء مهلة إنجاز الاستحقاق "المفصلي" فى الولايات الثلاث الأخرى.

وأعلنت السلطات الانتخابية فى بونتلاند، أن الانتخابات لاختيار ستة نواب عن الولاية لا تزال مقاعدهم شاغرة، ستجرى الجمعة، ويشكل إنجاز الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب خطوة أساسية نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد.