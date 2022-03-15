شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي المغرب، سجلت وزارة الصحة 111 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتعافي 148 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و162 ألفا و236 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و46 حالة، والشفاء إلى مليون و145 ألفا و486 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 21 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 21 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و478 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و868 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و94 حالة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 614 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و85 ألفا و846 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.