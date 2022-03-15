شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يطلب دعم الأمم المتحدة فى ملف الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، من الأمم المتحدة دعم لبنان فى ملف الأمن الغذائي، وذلك وفق مخطط المنظمة الأممية لمواجهة تداعيات العملية العسكرية فى أوكرانيا على الدول كافة، وخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه اليوم الثلاثاء، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بالسراى الحكومى بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" رولا دشتي.

كما طلب ميقاتى من الأمم المتحدة دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين فى لبنان، مشددًا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للبنان فى ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المهربة للخارج لكون لبنان من أوائل الدول التى وقعت البرنامج.