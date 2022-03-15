شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن فتح موسم العمرة الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل أمام مواطنيها الراغبين فى أداء العمرة للعام الهجرى 1443، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية- فى بيان، اليوم- أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون كلف رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية.

وكانت السلطات الجزائرية قد قامت بتعليق رحلات الحج والعمرة فى الجزائر منذ أكثر من عامين، فى إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشى وباء كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت، فى وقت سابق، إجراءات جديدة متعلقة برفع الحجر عن أداء مناسك العمرة، وتعليق كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا على غرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف ومساجد المملكة، مع الالتزام بارتداء الكمامة، لاسيما فى الأماكن المغلقة.