شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التسامح الإماراتى يُطلق طابع بريد "الإمارات أرض التسامح والتعايش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، طابع بريد بعنوان (الإمارات.. أرض التسامح والتعايش)، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة 14 مارس 2022 ويأتي إصدار هذا الطابع بالتعاون بين الأمانة العامة للجائزة ومجموعة بريد الامارات، تعزيزاً لجهودهما الرامية لدعم المبادرات الوطنية لما فيها خدمة وتنمية دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق بيان صحفى للسفارة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أنه وبمناسبة العام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فالأمانة العامة للجائزة إذ تؤكد التزامها بمفهوم التسامح والتعايش من خلال إصدار طابع بريدي يُظهر النهج الذي اعتمدته القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات، أرض التسامح والتعايش) عبر استخدام شجرة نخيل التمر بصفتها رمزاً يُعبر عن التسامح والتعايش المشترك، لما تتسم به من قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف البيئية، إلى جانب كونها أحد رموز التراث الوطني، رافقت أبناء الإمارات وعبرت عن شموخهم عبر الزمان، استقر بجوارها الإنسان ونَعِمَ بفيئها وغذائها، فهي بحق رمزاً للجُود والعطاء اللامحدود.

ويُذكر أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تأسست برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 15 بتاريخ 20 مارس 2007، وبرئاسة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الاحتفاء بالجهود المتميزة وتكريم الفائزين بالجائزة ضمن خمس فئات وفق أفضل الممارسات العالمية.